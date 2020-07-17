Колышлеец попрощался с миллионом после беседы с аферистом

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В поселке Колышлее Пензенской области обманули 43-летнего мужчину.
Сельчанин рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он сказал, что со счета собеседника пытаются снять деньги. Для их защиты собеседник порекомендовал обналичить накопления и перевести на специальный счет. Мужчина так и сделал – он снял 1 млн 100 тыс. рублей и отправил их на шестнадцать неизвестных ему номеров.
По данным пресс-службы регионального управления МВД, полиция принимает меры для того, чтобы установить, кто причастен к случившемуся.
Пензенцам напоминают, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой и делиться с ними своими личными данными. Так действуют только мошенники.