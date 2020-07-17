Молодежный форум «Инженеры будущего-2020» (18+) стартовал в онлайн-формате

16 июля мероприятие стартовало в онлайн-формате, трансляция доступна в группе «Инженеры будущего» в социальной сети «ВКонтакте», а также на канале Союза машиностроителей России в Youtube.

«Участников, гостей и зрителей форума ожидают насыщенная деловая, культурная, образовательная, экскурсионная и спортивная программы», - рассказали в пресс-центре областного правительства.

Председатель Союза Машиностроителей России Сергей Чемезов отметил, что форум – это площадка для объединения талантливой молодежи.

«Именно вам, молодым специалистам, предстоит развивать высокотехнологичные производства, формировать государственную промышленную политику и укреплять конкурентоспособность нашей страны», - подчеркнул он.

В этом году в формате «виртуального» лагеря пройдут открытые онлайн-встречи с главами государственных корпораций, руководителями и экспертами крупнейших предприятий машиностроительной отрасли, конкурсы и челленджи в социальных сетях, видеолекции и дистанционные мастер-классы от знаменитых актеров, режиссеров и сценаристов. Завершится форум 30 июля.