Белозерцев предложил поднять зарплаты преподавателям колледжей и техникумов

17 июля Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил колледж профессиональных технологий и бизнеса в рамках рабочей поездки в Спасский район.

Как сообщает пресс-центр областного правительства, глава региона пообщался со студентами и преподавателями, осмотрел учебные аудитории и новый культурно-досуговый центр, включающий в себя концертный зал на 200 мест и танцевальную площадку. По словам директора колледжа Виктора Никирина, развлекательный центр удалось открыть за счет внебюджетных средств.

«До того мы арендовали районный дом культуры, но это не совсем было удобно и ограничено по времени, поэтому было принято решение сделать свои помещения», - добавил он.

Иван Белозерцев высоко оценил инициативу руководства, коллектива и выпускников колледжа и поблагодарил их за реализацию этой идеи.

«Вы заботитесь о детях. Создали культурно-досуговый центр, привлекли выпускников, неравнодушных людей. Это пример, как нужно работать с выпускниками, которые многого добились в жизни и готовы оказать помощь», - отметил глава региона.

Также он по интересовался уровнем зарплат преподавательского состава. В настоящее время средняя заработная плата преподавателей и мастеров составляет 28 тысяч 350 рублей, технического персонала - 20 тысяч рублей.

«Это мало. Давайте пересматривать», - предложил губернатор.

Иван Белозерцев поручил министрам образования и финансов региона проработать вопрос о повышении уровня оплаты труда для сотрудников среднеспециальных учебных заведений.