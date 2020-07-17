Белозерцев предложил поднять зарплаты преподавателям колледжей и техникумов

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17 июля Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил колледж профессиональных технологий и бизнеса в рамках рабочей поездки в Спасский район.
Как сообщает пресс-центр областного правительства, глава региона пообщался со студентами и преподавателями, осмотрел учебные аудитории и новый культурно-досуговый центр, включающий в себя концертный зал на 200 мест и танцевальную площадку. По словам директора колледжа Виктора Никирина, развлекательный центр удалось открыть за счет внебюджетных средств.
«До того мы арендовали районный дом культуры, но это не совсем было удобно и ограничено по времени, поэтому было принято решение сделать свои помещения», - добавил он.
Иван Белозерцев высоко оценил инициативу руководства, коллектива и выпускников колледжа и поблагодарил их за реализацию этой идеи.
«Вы заботитесь о детях. Создали культурно-досуговый центр, привлекли выпускников, неравнодушных людей. Это пример, как нужно работать с выпускниками, которые многого добились в жизни и готовы оказать помощь», - отметил глава региона.
Также он по интересовался уровнем зарплат преподавательского состава. В настоящее время средняя заработная плата преподавателей и мастеров составляет 28 тысяч 350 рублей, технического персонала - 20 тысяч рублей.
«Это мало. Давайте пересматривать», - предложил губернатор.
Иван Белозерцев поручил министрам образования и финансов региона проработать вопрос о повышении уровня оплаты труда для сотрудников среднеспециальных учебных заведений.