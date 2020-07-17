Пензенским автолюбителям продлили срок замены прав

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В пензенской Госавтониспекции сообщили о продлении срока действия водительских прав.
Так, удостоверения, срок которых истекает с 1 февраля по 15 июля, продлены до конца года. Заменить документ можно на портале Госуслуг и в регистрационно-экзаменационном подразделении Госавтоинспекции.
«Кроме того, подать заявление на замену водительского удостоверения в электронном виде можно по электронной почте на адреса, размещенные на официальном сайте Госавтоинспекции», - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве попросили «не проявлять излишнего нетерпения и не создавать ажиотаж, так как времени для замены вполне достаточно».