В Пензе таксист врезался в машину, сдавая назад. Видео

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В пензенском сообществе автолюбителей 17 июля появился ролик, на котором запечатлен момент ДТП.
Судя по видео, действие происходит в ночное время суток. Volkswagen Polo с символикой такси стоит на красном сигнале светофора. За считанные секунды до «зеленого» водитель легковушки неожиданно сдал назад и врезался в автомобиль, который стоял за ним.
Официальной информации об инциденте нет.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают пензенцам о важности соблюдения скоростного режима, бокового интервала и дистанции.