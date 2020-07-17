Пензенцы смогут реализовать материнский капитал через банк

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На сегодняшний день уже семь крупных банков региона пописали соглашения. Теперь владельцы сертификата могут одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту.
«Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом», - пояснили в пресс-службе.
Согласно статистике, материнский капитал чаще всего идет на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств. В Пензенской области в 2020 году 1 414 семей воспользовались капиталом на погашение кредита.