Пензенцы смогут реализовать материнский капитал через банк

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России по Пензенской области, теперь у семей региона появилась возможность распорядиться материнским капиталом непосредственно через банки.

На сегодняшний день уже семь крупных банков региона пописали соглашения. Теперь владельцы сертификата могут одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья подать заявление об оплате материнским капиталом первого взноса, процентов или основного долга по такому кредиту.

«Вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье теперь достаточно обратиться только в банк. Заявления и необходимые документы банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам, что позволяет ускорить распоряжение материнским капиталом», - пояснили в пресс-службе.

Согласно статистике, материнский капитал чаще всего идет на улучшение жилищных условий с привлечением кредитных и заемных средств. В Пензенской области в 2020 году 1 414 семей воспользовались капиталом на погашение кредита.