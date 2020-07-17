Два кузнечанина украли у бизнесменов более 400 тыс. рублей

В городе Кузнецке Пензенской области осудили двух мужчин 31 и 34 лет за кражу.

Установлено, что 20 июня прошлого года один из кузнечан проник на территорию компании на ул. Железнодорожной и украл из кабинета директора сейф с 279 тыс. рублей внутри.

Затем он предложил знакомому поживиться еще раз. Так, 31 января один из них наблюдал из своего автомобиля, а второй проник в офисное здание на ул. Свердлова, вскрыл сейф и вытащил из него 102 тыс. рублей.

Дельцы скрылись, деньги поделили пополам. 14 февраля они провернули то же самое в этом же офисе. На этот раз они украли более 52 тыс. рублей, которые также поделили поровну.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, один хитрец получил два года условно с испытательным сроком на два года, второй – три с половиной года колонии общего режима с отсрочкой наказания до достижения его ребенка 14 лет.

Суд также удовлетворил иски потерпевших о взыскании материального ущерба. Приговор в законную силу не вступил.