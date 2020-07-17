В Пензе коронавирус обнаружили у 100-летнего пациента

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о географии распространения коронавируса в регионе на 17 июля.

По ее словам, прирост за сутки составил 36 случаев. Из них 20 – в Пензе, семь – в Лопатинском районе. Три положительных теста получили жители Нижнеломосвкого района, два – Иссинского, по одному – Бессоновского, Пензенского, Земетчинского и Мокшанского районов.

Пресс-секретарь отметила, что среди пациентов есть шестилетний ребенок и 100-летний пенсионер.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 52948 человека, а в лабораториях лечебной сети - 119656 жителей», - резюмировала Дина Черемушкина.

Таким образом, с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 5919 человек. Жителей просят соблюдать меры предосторожности, носить маски и перчатки и избегать мест массового скопления людей.