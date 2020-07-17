Губернатор проинспектировал стройплощадку школы в Спасске

В пресс-центре правительства Пензенской области рассказали о визите губернатора на стройплощадку второго корпуса спасской школы.

Реконструкция здания началась в конце февраля этого года. Работы проводятся за счет федерального и областного бюджетов. По словам министра образования области Александра Воронкова, за основу взяли здание бывшего училища, которое не эксплуатировалось порядка десяти лет. Было принято решение реконструировать здание XIX века и передать его общеобразовательной школе города Спасск.

Контрактом предусмотрен ремонт кровли, входной группы, замена окон, дверей и покрытий пола. А также внутренние отделочные работы, монтаж системы водоснабжения, канализации, установка сантехнического оборудования, восстановление отмостки здания, наружные отделочные работы. Завершить капитальный ремонт планируют в декабре.

По словам представителя подрядной, комплекс состоит из соединенных между собой четырехэтажного и двухэтажного зданий. На первом объекте полностью сделана кровля, ведутся работы по отделке фасада, внутри здания установлены окна, смонтирована электропроводка.

Губернатор обратил особое внимание на прилегающую к зданию территорию. Он отметил, что здесь необходимо установить все необходимое оборудование для занятий спортом.

«Нужно еще раз посмотреть, все ли учтено проектом благоустройства территории. Есть ли площадки для построения, для занятий спортом, ограждение – все надо еще раз проверить», - подчеркнул Иван Белозерцев.