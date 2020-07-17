В Пензе в драке погиб мужчина

В Пензе осудили 37-летнего мужчину, по вине которого погиб человек.

Трагедия случилась 27 декабря прошлого года. Вечером мужчина поссорился с 56-летним коллегой. Поводом для конфликта между пьяными сотрудниками послужила ревность. Разгневанный пензенец ударил старшего товарища по голове и шее, от чего тот упал и начал истекать кровью.

«В свою очередь мужчина не предпринял действий к оказанию помощи потерпевшему, оставил его на полу, что способствовало дальнейшему развитию механической асфиксии», - отметили в пресс-службе Ленинского суда Пензы.

Через некоторое время пострадавший скончался. При вынесении приговора суд учел возмещение морального и материального ущерба, признание вины и раскаяние в случившемся. Горожанину назначили два с половиной года тюрьмы.

Приговор не вступил в законную силу.