В Пензе в драке погиб мужчина

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В Пензе осудили 37-летнего мужчину, по вине которого погиб человек.
Трагедия случилась 27 декабря прошлого года. Вечером мужчина поссорился с 56-летним коллегой. Поводом для конфликта между пьяными сотрудниками послужила ревность. Разгневанный пензенец ударил старшего товарища по голове и шее, от чего тот упал и начал истекать кровью.
«В свою очередь мужчина не предпринял действий к оказанию помощи потерпевшему, оставил его на полу, что способствовало дальнейшему развитию механической асфиксии», - отметили в пресс-службе Ленинского суда Пензы.
Через некоторое время пострадавший скончался. При вынесении приговора суд учел возмещение морального и материального ущерба, признание вины и раскаяние в случившемся. Горожанину назначили два с половиной года тюрьмы.
Приговор не вступил в законную силу.