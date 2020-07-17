Пензенцам рассказали, какая погода будет в выходной

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На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 18 июля.
По данным ведомства, в субботу будет переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Северо-западный ветер достигнет 7-12 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки в 21-26 градусов тепла.
Высокая пожарная опасность сохранится в Кузнецком, Земетчинском, Белинском и Пачелмском районах. Неблагоприятных погодных явлений на территории области не ожидается.