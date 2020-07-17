По делу Игоря Балашова в Ленинском суде начали допрос свидетелей

17 июля в Ленинском районном суде Пензы состоялось второе заседание по делу экс-чиновника Игоря Балашова, который возглавлял управление государственной службы и кадров областного правительства. Его обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

В пресс-службе суда ИА «Пенза-Пресс» рассказали, что происходило на заседании. Напомним, в связи с пандемией коронавируса допуск в зал лиц, не являющихся участниками процесса, по-прежнему ограничен.

«Сегодня допроси пятерых свидетелей. Всего по делу проходит 41 свидетель. На следующем заседании тоже будут их допрашивать», - сообщила представитель Ленинского районного суда.

Она также отметила, что следующее заседание состоится 22 июля в 10:30.

Напомним, в середине июня стало известно о том, что региональное СУ СКР завершило расследование в отношении экс-чиновника, которого обвиняют в незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии следствия, в 2011 году мужчина, который на тот момент занимал должность начальника отдела реализации административной реформы, предложил директору «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ) учредить организацию и управлять ей. Учредителями стали аффилированные лица, а чиновник помогал их работе. В результате с декабря 2011 года по декабрь 2018-го он обратил в свою пользу более 30 млн рублей.

Первое судебное заседание по делу Игоря Балашова состоялось 10 июля.