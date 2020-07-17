Житель Пензенской области утонул во время отдыха на Волге

По данным следствия, мужчина приехал с семьей на отдых в Марксовский район к побережью Волги. Около 10 часов ветром на середину реки унесло их матрас-лодку. Мужчина направился за ней, но не заметил резкого обрыва. Он стал тонуть и вскоре исчез из вида.

Позднее водолазы достали его тело на берег. При первоначальном осмотре повреждений на трупе не обнаружили, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Тело погибшего отправили на экспертизу. По факту его гибели назначили проверку.