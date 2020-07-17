Число укушенных клещами пензенцев близится к 1500

Жители Пензенской области продолжают обращаться за помощью медиков из-за укусов клещей, которые могут являться переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ).

Так, специалисты помогли 1449 жителям региона, среди которых 479 - дети. По сравнению с показателями на 10 июля, количество пострадавших возросло на 152 человека. Всего на зараженность возбудителями ИКБ эксперты проверили 1311 снятых клещей - в 19,5% из них был найден боррелиоз.

Всего с января по июнь у 18 человек нашли заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Случаи диагностированы у жителей Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора напомнили о важности профилактики для защиты от клещей.

«Одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - отмечается на официальном сайте.