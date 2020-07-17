Юные пензенские киноделы покажут свои творения на «Экспрессе»

На телеканале «Экспресс» состоялась премьера пензенского сезона киноальманаха «И в шутку, и всерьез» (6+), который был создан в рамках проекта фонда поддержки детского кино «Сотворение».

Эта организация работает с ребятами из крупных городов – Саратова, Казани, Сочи, Москвы, Самары, и в этом году в качестве эксперимента в список попала и Пенза.

В течение полугода специалисты занимались с детьми актерским мастерством, сценической речью, а уже в январе приступили к съемкам короткометражных фильмов. Итогом стали десять сюжетов с юными пензенскими актерами. Съемки проходили в школе № 7 города Пензы, с которой создатели проекта активно сотрудничали, а также по различным городским локациям.

«Альманах выходит много лет подряд, новый сезон - пензенский. Он пойдет на различные телеканалы, которые работают с проектом, в интернет, и эти фильмы поедут по различным кинофестивалям, которых огромное множество. Некоторые работы уже занимают призовые места. Например, фильм «Вирус школе не помеха» (6+) оказался очень актуальным. Никто не предполагал, но так вышло. В январе, когда шли съемки, еще ничего не предвещало пандемии, но фильм про дистанционное обучение оказался очень в тему, на злобу дня», - рассказал руководитель проекта и актер пензенского драматического театра Никита Кузин.

В альманахе снимались школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Все участники получат сертификаты фонда. Показ фильмов стартовал 16 июля, увидеть их можно ежедневно в 9:30 на телеканале «Экспресс».