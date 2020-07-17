Пензенский следователь ответит на вопросы медиков по выплатам

20 июля и. о. руководителя следственного отдела по Ленинскому району Пензы Александр Бибичев проведет личный прием сотрудников областной детской больницы им. Н. Ф. Филатова.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, речь пойдет о своевременности и полноте денежных выплат. Прием будет идти по адресу: ул. Бакунина, 176а.

Предварительно зарегистрироваться можно по телефону 8 (8412) 45-02-75. Если у врачей не получится попасть на прием, они могут позвонить по номеру 8 (8412) 45-02-73.

Возрастные ограничения -18+.