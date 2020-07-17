Правоохранители еще не приняли решения по заявлению лишенного жилья пензенца

В прокуратуре Пензенской области сообщили о том, что в регионе идет доследственная проверка по заявлению 68-летнего пенсионера, который утверждает, что остался на улице после общения с мужчиной: тот сначала хотел снять комнату в его квартире, а в итоге якобы переоформил на себя все жилье.

«С 18.05.2020 в ОП №4 УМВД России по г. Пензе проводится доследственная проверка по заявлению *** о мошеннических действиях в отношении него, окончательное решение не принято. Сроки проверки регламентированы ст. УПК РФ и составляют трое суток с возможностью продления до 10 или 30 суток», - ответили в управлении на запрос «Эха Пензы».

Ранее радио также получило ответ на запрос от регионального УМВД: там сообщили о проведении дополнительной проверки.

Почитать об истории 68-летнего мужчины, в одночасье оказавшегося на улице, можно ЗДЕСЬ.