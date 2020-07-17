В Нижнеломовскоми районе столкнулись фургон и «Матиз»

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 16 июля около 7:40 на 56 км дороги «Плесс-Голицыно-Н.Ломов» столкнулись Daewoo Matiz под управлением 41-летнего мужчины и автомобиль «ГАЗ-278874», за рулем которого ехал 59-летний водитель. В результате ДТП 51-летнюю пассажирку легковушки госпитализировали.

По факту аварии проводят проверку.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения. Превышение разрешенной скорости и опасные маневры могут стоить жизни.