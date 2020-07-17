В Спасском районе отремонтируют дороги к нескольким селам

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, жительница Кошелевки рассказала, что в селе не хватает медицинского работника. Сейчас в их фельдшерско-акушерском пункте есть вакансия заведующего, на нее ждут целевого специалиста, который еще не завершил обучение. Губернатор призвал ответственных лиц активнее решать этот вопрос, а на время поиска организовать выездные приемы.

«Недоработка минздрава области и главы районной администрации есть. Надо заранее предусматривать подготовку целевых специалистов для сельских населенных пунктов. Прорабатывайте вопрос по организации выездных приемов с больницей, чтобы ситуация с медобслуживанием жителей села улучшилась», - распорядился Иван Белозерцев.

Жительница Дубровки попросила губернатора посодействовать в ремонте дороги. Женщина пожаловалась, что в сырую погоду скорая помощь не может проехать к домам на улице Ключи. По словам главы администрации района Юрия Ахрамеева, в настоящее время обустраивается участок федеральной трассы, а дорогу на этой улице планируют отсыпать щебенкой. Губернатор призвал решить вопрос с дорогой на месте при участии подрядной организации. Также глава региона поручил представителям минстроя восстановить дороги к селам Дерябкино, Татарский Шелдаис и Русский Пимбур.

Кроме того, была озвучена просьба отремонтировать библиотечно-культурный центр в селе Липлейка. По информации министра культуры области Татьяны Курдовой, проектно-сметная документация уже прошла экспертизу. Заявка на участие в одной из федеральных программ рассматривается Министерством культуры РФ, которое примет решение в конце августа.

«Надеемся, что федеральные средства на проведение ремонта культурного объекта в селе Липлейка получим, в следующем году планируем приступить к проведению работ», - пояснил губернатор.