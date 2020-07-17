Правый берег Суры очистили от мусора и зарослей

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17 июля пензенские коммунальщики провели большую работу по благоустройству правого берега Суры.
Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты управления по делам ГОЧС города очистили от зарослей и мусора поверхность реки. Спасателям помогали добровольцы. Коммунальщики привели в порядок берег – собрали мусор, покосили в траву, вырубили кустарники и камыши. Всего в работах приняли участие более 30 человек.
Также в Пензе продолжают устранять последствия урагана – сильный ветер повредил более 100 деревьев, за два дня специалисты зеленхоза убрали 69 из них.