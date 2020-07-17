Пензенцам напомнили, куда жаловаться на общественный транспорт

Жителям Пензы сообщили, куда обращаться в случае нарушений в работе общественного транспорта.

По данным пресс-службы мэрии, пензенцы могут обратиться в управление транспорта и связи Пензы по телефону 54-06-92 или по электронной почте: utis-penza@mail.ru.

Отмечается, что жителям необходимо обращать внимание на дату, время, место, номер маршрута, регистрационный знак транспорта. На основании полученной информации будет проведена проверка.