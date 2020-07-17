Жители Ухтинки пожаловались на агрессивных бродячих собак

Она рассказала проблеме с бродячими собаками, которые, по ее словам, терроризируют жителей.

«Невозможно подойти к остановке, собаки кидаются на прохожих! А сегодня наблюдала, как бабулька приехала и начала их кормить. По весне кусали за ноги людей, в том числе и мою маму», - посетовала женщина.

Также жительница Пензенской области добавила, что сельчане обращались по этому вопросу в местную администрацию, но никакой реакции не последовало. «Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в администрацию Бессоновского района.

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