Пензенским самозанятым расскажут о господдержке

Правительство и министерство экономики Пензенской области, а также Центр «Мой бизнес» при поддержке регионального департамента СМИ 21 июля организуют онлайн брифинг «Налоговый режим для самозанятых: новые возможности и меры господдержки» (18+).

Мероприятие состоится с 11.00 до 12.00 в Центре «Мой бизнес». Кроме того, брифинг будет транслироваться на YouTube-канале, сообщили организаторы.

В брифинге примут участие представители СМИ, агентств по поддержке предпринимательства, сотрудники отделов развития экономики муниципальных образований, а также пользователи, подключившиеся к трансляции.

Спикерами выступят представители правительства и министерства экономики Пензенской области, управления Федеральной налоговой службы, минтруда, Центра «Мой бизнес» и гарантийной микрокредитной организации «Поручитель». Они разъяснят особенности специального налогового режима и расскажут о мерах поддержки и специальных программах для самозанятых граждан. Кроме того, предполагается удаленное подключение в режиме онлайн с гражданами, уже работающими в статусе самозанятых.

Напомним, налог на профессиональный доход - это новый специальный налоговый режим для самозанятых, который введен в регионе с 1 июля 2020 года. Действовать этот режим будет в течение 10 лет. В Пензенской области реализуются меры поддержки и специальные программы для самозанятых граждан: образовательная, консультационная поддержка и помощь в продвижении продукции и услуг – на базе Центра «Мой бизнес», финансовая поддержка – в рамках программ регионального фонда «Поручитель».