Седокова загорает в Майами и радует фанатов пляжными Stories

Известная певица Анна Седокова с семьей отправилась в Майами. Ленту и Stories подписчиков в Instagram наполнили яркие кадры с отдыха звезды.

Судя по фото, знаменитость по полной программе наслаждается отпуском. На одном снимке она позирует в лучах солнца на белоснежном песке, на другом - загорает вместе со своим возлюбленным Янисом Тиммой.

Звезда регулярно выкладывает снимки в Stories. На этот раз Анна Седокова выбрала для пляжа цветной слитный купальник. Певица улыбается, корчит рожицы, а также примеряет на себя маски.