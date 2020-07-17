Седокова загорает в Майами и радует фанатов пляжными Stories

Array ( [temp] => +24 [weatherType] => облачно с прояснениями [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/bkn_d.png )
$ 71 р
€ 81 р
Известная певица Анна Седокова с семьей отправилась в Майами. Ленту и Stories подписчиков в Instagram наполнили яркие кадры с отдыха звезды.
Судя по фото, знаменитость по полной программе наслаждается отпуском. На одном снимке она позирует в лучах солнца на белоснежном песке, на другом - загорает вместе со своим возлюбленным Янисом Тиммой.
Звезда регулярно выкладывает снимки в Stories. На этот раз Анна Седокова выбрала для пляжа цветной слитный купальник. Певица улыбается, корчит рожицы, а также примеряет на себя маски.