Басков подарил матери Ивлеевой раковину для ванной комнаты

Телеведущая Настя Ивлеева оказалась в центре скандала. Во влоге на YouTube она показала, в каких условиях живет ее мать. Оказалось, что у женщины нет раковины в ванной комнате. Это возмутило фанатов. Решить жилищную проблему вызвался певец Николай Басков.

В своем Instagram исполнитель выложил ролик, на котором сообщил, что подарил раковину матери Ивлеевой.

«Я дарю маме раковину. Теперь маме будет где помыться, постирать и ручки помыть. Я надеюсь, что после раковины Леха [рэпер Элджей, муж Ивлеевой] сделает более крупный подарок», - отметил Басков.

На видео певец обнимает женщину, а она целует его в щеку.

Подписчики с юмором отнеслись к посту.