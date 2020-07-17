Скончалась экс-министр образования Светлана Копешкина

Соболезнования родным и близким Светланы Константиновны выражают губернатор Иван Белозерцев, председатель ЗакСобрания Валерий Лидин, мэр Пензы Андрей Лузгин, а также другие представители региональной и городской власти.

«Долгие годы профессиональной деятельности Светлана Константиновна отдала работе в системе образования Пензенской области, пройдя достойный трудовой путь от старшей пионервожатой до руководителя регионального министерства. […] Уход Светланы Константиновны из жизни – это большая невосполнимая утрата для всех нас. Ощущаем боль утраты, скорбим вместе с близкими ей людьми. Светлая и добрая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», - отмечается в некрологе.

Светлана Копешкина начала педагогическую деятельность 45 лет назад, в 1975 году. С августа 1975 года по февраль 1991 года работала старшей пионервожатой, учителем физики школы №52 города Пензы. Затем до 2004 года была директором гимназии №73.

С августа 2004 до января 2008 года – первый заместитель министра образования и науки Пензенской области. Затем в разное время была и.о. министра образования региона, первым замминистра, министром. Имеет почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».