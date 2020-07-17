В России вырастут цены на газ

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Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы России, цена на газ поднимется на 3%.
По сообщению «Газеты.ру», несмотря на предложение ведомства не повышать стоимость ресурса из-за усложнившейся экономической ситуации в связи с эпидемией Covid-19, тарифы вырастут уже с 1 августа.
О том, что «Газпром» принял окончательное решение повысить отпускные цены на природный газ и оно уже находится на стадии оформления, стало известно 14 июля. О росте представитель компании Алексей Андреев рассказал во время телефонной конференции. Он отметил, что этот вопрос уже согласован с регулирующими органами.
«Это решение принято, в настоящий момент находится в стадии оформления», — пояснил Алексей Андреев..
Представитель компании добавил, что нерешенным остается только вопрос тарифов на транспортировку газа.