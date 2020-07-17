«Сверху киска, снизу рыбка». Новый образ Рудковской поверг в шок фанатов

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Российская телеведущая, музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская взбудоражила поклонников фотографией в новом образе.
Звезда пожелала подписчикам доброго утра, прикрепив к посту фото. На нем она позирует в фиолетовом хвосте русалки. В качестве верхней одежды Рудковская выбрала синий топик с кошачьей мордочкой и ушками. «Русалочка» обосновалась на побережье, игриво подкидывая воду.
Подписчики бурно отреагировали на новую публикацию.
«Фото классное», «Сверху киска, снизу рыбка», «Русалочка», «Красотка», «Какой шикарный хвост», - восхитились фанаты.