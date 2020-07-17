Фанаты обвинили Рудковскую в плагиате с хвостом русалки

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Не так давно известный продюсер Яна Рудковская порадовала подписчиков снимком, на котором она примерила на себя образ русалки. Однако нашлись и те, кто обвинил знаменитость в подражании.
Пользователи заявили, что подобное фото не так давно публиковала блогер Надин Серовски (Надежда Серова).
«Где-то я уже этот хвост видела», «Еще одна русалочка», «Вчера в таком хвосте видела блогера nadin_serovski», «Это модно сейчас - фоткаться в образе русалок?» - удивились подписчики.