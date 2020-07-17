Стало известно, какие пензенские продукты - самые дешевые в ПФО

Территориальная служба статистики по Пензенской области обнародовала данные об уровне цен на некоторые продукты, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Так, были зафиксированы минимальные цены в ПФО на молоко 2,5%-3,2%, стоимость которого составляет 62,44 рублей за литр, на сахар-песок — 30,77 рублей за килограмм, на поваренную соль— 10,27 рублей за килограмм. Также в Пензенской области - самые низкие в округе цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (цена за килограмм продукции составила 42,29 рублей) и овощи.

«Стоимость 1 кг картофеля, по данным мониторинга, составила 28,68 рублей, 1 кг капусты белокочанной свежей — 20,56 рублей, 1 кг лука репчатого — 27,96 рублей. В Пензенской области - самые дешевые в ПФО яблоки, цена за 1 кг — 103,55 рублей», - рассказали в пресс-центре.

Максимальных цен на территории региона не зарегистрировали.