В акватории Города Спутника прошла первая регата

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Следил за мастерством команд и раздавал подсказки чемпион мира по парусному спорту Андрей Николаев из Саратова.
«Прекрасная акватория, по которой видно, что сюда приложили умелую руку. Еще немного усилий — и здесь можно будет устраивать регаты и с участием крупных яхт. Желающие наверняка найдутся. Можно сравнить, как подобные вещи развиваются в мире, тогда станет понятно, что яхт здесь точно должно быть больше», — поделился Андрей Николаев.
Яхт-клуб «Акватория ветра» открылся в Спутнике в 2019 году. Сегодня белые паруса над озером на фоне красивой набережной — одна из визитных карточек Города Спутника.