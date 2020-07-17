В акватории Города Спутника прошла первая регата

Первая настоящая парусная регата состоялась в Городе Спутнике в субботу, 11 июля. Паруса подняли не профессиональные яхтсмены, а те, кто решил проверить только что полученные навыки. Многие участники вышли на воду впервые. Тем не менее, гонка получилась захватывающей.

Следил за мастерством команд и раздавал подсказки чемпион мира по парусному спорту Андрей Николаев из Саратова.

«Прекрасная акватория, по которой видно, что сюда приложили умелую руку. Еще немного усилий — и здесь можно будет устраивать регаты и с участием крупных яхт. Желающие наверняка найдутся. Можно сравнить, как подобные вещи развиваются в мире, тогда станет понятно, что яхт здесь точно должно быть больше», — поделился Андрей Николаев.

Яхт-клуб «Акватория ветра» открылся в Спутнике в 2019 году. Сегодня белые паруса над озером на фоне красивой набережной — одна из визитных карточек Города Спутника.