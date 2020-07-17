Пензенские следователи устанавливают причину смерти сельчанина в воде

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В поселке Беково Пензенской области погиб 36-летний мужчина.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, трагедия случилась 14 июля. В водоеме утонул житель Бековского района. Его знакомые обратились в полицию. Тело погибшего в этот же вечер достали из воды и отправили на экспертизу. Отмечается, что при первоначальном осмотре повреждений не обнаружили.
По факту смерти сельчанина проводят проверку.