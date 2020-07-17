Разбитая дорога на ул. Коммунистической возмутила пензенца

Житель Пензы выразил недовольство состоянием дороги на улице Коммунистической и обратился в «Жалобную книгу» информагенства.

«Центр города! Срам и стыд!» - заявил горожанин.

Также пензенец добавил, что остатки асфальта едва виднеются на дороге, и попросил ее отремонтировать. По этому поводу «Пенза-Пресс» отправило официальный запрос в администрацию города.

Отметим, что информагентство реализует проект, в рамках которого вы можете сообщить о проблеме своего двора, улицы, района и получить ответ от уполномоченных чиновников. Также силами медиахолдинга «Экспресс» (телеканала «Экспресс», радио «Экспресс» и ИА «Пенза-Пресс») мы можем предать вашу ситуацию огласке.