В пензенской больнице вернутся к работе пластические хирурги

Так, пензенцы смогут попасть к врачу с 20 июля. В Instagram‑аккаунте ведомства отметили, что при посещении больницы пациентам обязательно нужно записаться по телефону 59-17-79. При себе необходимо иметь маску и перчатки, а приходить в учреждение - не раньше, чем за 15-20 минут до приема.

Отмечается, что пациенты с признаками ОРВИ попасть к врачу не смогут. Каждому пришедшему измерят температуру.

«В исключительных случаях допустимо сопровождение пациента одним помощником, при соблюдении всех мер предосторожности и наличия у сопровождающего средств индивидуальной защиты», - пояснили в ведомстве.