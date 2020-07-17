В Пензе - самый низкий прирост заболевших Covid-19 в ПФО

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Как сообщил представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Николай Евдокимов, число выявленных заболевших в Пензенской области за неделю увеличилось на 5%, или на 256 человек.
«Прирост продолжает замедляться: на предыдущей неделе показатели составляли 9%, или 470 человек», - добавил он.
Согласно предоставленным ИЦК данным, Пензенская область опустилась на последнее место в округе по относительному приросту. Самый быстрый рост числа выявленных заболевших коронавирусом в ПФО в Удмуртской Республике – 19%, Оренбургской области – 16% и Пермском крае – 12%.
Самые низкие темпы распространения COVID-19 в Поволжье зафиксированы в Пензенской области – 5%, на втором месте Республика Татарстан – 5%, замыкают тройку Марий Эл и Башкортостан – по 6%.
В целом прирост новых случаев коронавируса по ПФО за неделю снизился до 8%, а по России – до 6%.