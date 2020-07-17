Белозерцев сообщил о старте уборочной кампании в Пензенской области

«Сообщаю, друзья, что в Пензенской области стартовала уборочная кампания. Первыми к уборке сельхозкультур приступили аграрии Неверкинского района. […] Уже обмолочено 50 гектаров, урожайность выше уровня прошлого года», - сообщил глава региона.

В целом, по словам Ивана Белозерцева, в Пензенской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 848,5 тыс. гектаров, подсолнечника - с 267,1 тыс. гектаров, сахарную свеклу - с 52,9 тыс. гектаров, картофеля - с 25,85 тыс. гектаров, овощей - с 5,5 тыс. гектаров.

«Рассчитываем на хороший урожай, есть все основания!» - отметил губернатор.