В Пензе стартовал экоконкурс «Зеленая волна»

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Учредители премии - областное отделение «Русского географического общества» и региональный фонд научно-технического развития. Основная цель конкурса — найти и поддержать тех, кто старается улучшить экологическое состояние окружающей среды. Главное условие для конкурсантов - сотрудничество с движением «Зеленая волна».
«Наша премия призвана поддержать экологических активистов региона в трех номинациях. В 2020 году мы будем выбирать только победителей. Первая – это лучший экологический проект региона. Вторая – лучший эко-волонтерский отряд и третья – лучший эковолонтер», - рассказал председатель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.
Заявки на соискание премии принимаются до 15 ноября. Определять победителей будут известные общественные и государственные деятели, представители культуры и образования, природоохранных ведомств и бизнеса, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.