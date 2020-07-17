В Пензе стартовал экоконкурс «Зеленая волна»

В Пензенской области стартовал экологический конкурс на региональную премию «Зеленая волна». Принять участие в нем могут экологические отряды, организации и движения, а также независимые инициативные группы и активисты.

Учредители премии - областное отделение «Русского географического общества» и региональный фонд научно-технического развития. Основная цель конкурса — найти и поддержать тех, кто старается улучшить экологическое состояние окружающей среды. Главное условие для конкурсантов - сотрудничество с движением «Зеленая волна».

«Наша премия призвана поддержать экологических активистов региона в трех номинациях. В 2020 году мы будем выбирать только победителей. Первая – это лучший экологический проект региона. Вторая – лучший эко-волонтерский отряд и третья – лучший эковолонтер», - рассказал председатель Пензенского областного отделения «Русского географического общества» Игорь Пантюшов.

Заявки на соискание премии принимаются до 15 ноября. Определять победителей будут известные общественные и государственные деятели, представители культуры и образования, природоохранных ведомств и бизнеса, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.