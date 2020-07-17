МФЦ города Пензы вернулись к стандартному режиму работы

Пензенские многофункциональные центры вернулись к обычному режиму работы. Правда, пока с сохранением мер безопасности в виде соблюдения социальной дистанции и недопущения большого скопления людей в помещениях.

Впрочем, и во время самоизоляции у сотрудников МФЦ работы было не меньше. Количество обращений в ведомство выросло после объявления президентом о пакете мер социальной поддержки граждан, предприятий и особенно семей с маленькими детьми. Только за два последних месяца было принято и обработано свыше 11 тысяч заявлений о выплате новых пособий.

Справочная служба работала по нескольким телефонным линиям, была даже такая функция, как «обратный звонок». С возвращением к привычному распорядку сотрудники МФЦ готовятся к наплыву посетителей. В случае массового скопления людям придется ждать своей очереди на улице. Ради этого разработали отдельное приложение «Электронное табло», которым можно воспользоваться, отсканировав или сфотографировав QR-код.

«Сегодня наше учреждение оказывает 413 видов услуг. Их них более 20 - новые. Это, например, предоставление сведений о трудовой деятельности, выдача удостоверений многодетным семьям», - рассказала директор МФЦ города Пензы Надежда Козенко, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.