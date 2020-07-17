МФЦ города Пензы вернулись к стандартному режиму работы

Array ( [temp] => +16 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 71 р
€ 81 р
Впрочем, и во время самоизоляции у сотрудников МФЦ работы было не меньше. Количество обращений в ведомство выросло после объявления президентом о пакете мер социальной поддержки граждан, предприятий и особенно семей с маленькими детьми. Только за два последних месяца было принято и обработано свыше 11 тысяч заявлений о выплате новых пособий.
Справочная служба работала по нескольким телефонным линиям, была даже такая функция, как «обратный звонок». С возвращением к привычному распорядку сотрудники МФЦ готовятся к наплыву посетителей. В случае массового скопления людям придется ждать своей очереди на улице. Ради этого разработали отдельное приложение «Электронное табло», которым можно воспользоваться, отсканировав или сфотографировав QR-код.
«Сегодня наше учреждение оказывает 413 видов услуг. Их них более 20 - новые. Это, например, предоставление сведений о трудовой деятельности, выдача удостоверений многодетным семьям», - рассказала директор МФЦ города Пензы Надежда Козенко, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.