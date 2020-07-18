Пензенский хоккейный клуб «Дизель» приступил к тренировкам

Круг за кругом игроки «Дизеля» бегут вокруг поля стадиона «Первомайский». Под чутким руководством тренера по физподготовке они приступили к набору формы. Во время занятий - никаких скидок на то, что три месяца все провели дома. Если недоработать сейчас, велик риск быстро перегореть в разгар сезона.

«Конечно, все намного тяжелее. Не было ни зала, ни льда. Тренер по физподготовке скидывал нам упражнения, чтобы делать их дома. Он звонил, показывал видео, и все, в принципе, подошли подготовленные», - рассказал игрок ХК «Дизель» Зигурдс Подзиньш.

Как и во всех клубах, которые выходят сейчас из вынужденного отпуска, в «Дизеле» особое внимание уделяют медицинскому контролю. Ведь если в команде обнаружат коронавирус, это может серьезно нарушить график предсезонной подготовки.

«Перед приездом в Пензу сдали тесты на COVID-19, все с отрицательными результатами. Первые дни проводили тесты, проверяли функциональную готовность, чтобы понимать, кто в каком состоянии. На сегодняшний момент тренировки идут в полноценном режиме», - пояснил исполнительный директор ХК «Дизель» Владимир Романов.

Состав «Дизеля» по сравнению с прошлым сезоном серьезно изменился. И если в защите можно найти несколько человек, которые уже играли вместе, то атаку ждет перетасовка. К примеру, первое звено покинуло команду в полном составе, поэтому Алексею Ваулину придется формировать новое ударное сочетание. Новички и сами горят желанием проявить себя и закрепиться в составе пензенцев.

«Поступило предложение от «Дизеля». Особо не раздумывал и сразу подписал. Я считаю, что этот сезон может получиться для меня удачным. Здесь буду доказывать, на что способен, и делать все, что от меня зависит», - сказал игрок ХК «Дизель» Александр Денежкин.

«У нас в запасе есть еще 3-4 точечных позиции. Держим в уме. Посмотрим, как все дальше будет развиваться. Здесь пока еще на лед не вышли. Турниры и товарищеские игры покажут, на каком уровне у нас ребята и какие задачи можно с ними выполнить», - прокомментировал главный тренер ХК «Дизель» Алексей Ваулин.

Тренироваться под открытым небом команда будет неделю. 21 июля хоккеисты впервые в рамках предсезонной подготовки выйдут на лед «Дизель-Арены», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.