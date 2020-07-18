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18.07.2020г.
Пензенские чиновники приняли участие в уборке правого берега Суры

Пензенские чиновники приняли участие в уборке правого берега Суры

Сб, 18.07.20 00:52
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В Железнодорожной администрации Пензы решили своими силами привести в порядок правый берег Суры в районе Ростка, чтобы вид улицы Злобина со смотровой площадки стал более презентабельным. Для чего на один день чиновники покинули свои кабинеты и взялись за уборочный инвентарь. Как оказалось, делать это им не привыкать.

Работы на целый день, а может и больше. К тому, что уборка на берегу Суры со стороны улицы Злобина затянется сотрудники Железнодорожной администрации Пензы были готовы. Эта территория давно нуждались в благоустройстве.

«Многие приходят сюда посидеть, потому что около воды прохладно, но потом оставляют после себя какие-то предметы. Вообще-то, это наш город, наш район и нам общими усилиями нужно отмывать, очищать, делать его лучше, красивее, чтобы все у нас было на отлично», - прокомментировал глава администрации Железнодорожного района города Пензы Юрий Щеглов.

На субботник у Суры вышли около 30 чиновников. К ним присоединились коммунальщики и спасатели. Пока одни спиливали кусты с камышами на суше, другие доставали мусор и тину из воды. Работать на свежем воздухе сотрудникам Железнодорожной администрации не привыкать, убираются они на территории района регулярно. Места, где требуется навести порядок либо находят сами во время осмотров территорий, либо узнают от жителей.

На этот берег реки придется вернуться еще не раз, уверены в администрации Железнодорожного района, так как поддерживать чистоту там нужно постоянно. Кстати, в планах есть и реконструкция данной территории, вероятнее всего она начнется после того, как закончится ремонт на противоположной стороне Суры, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
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10.07.2020 16:47
«Конечная цель – установить судьбу каждого бойца». Интервью с Ларисой Казаковой
09.07.2020 18:00
Зареченца без маски едва не вышвырнули из автобуса, а пассажирка устроила скандал
07.07.2020 16:09
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06.07.2020 10:04
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