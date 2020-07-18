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18.07.2020г.
Старый особняк на улице Калинина будет отреставрирован

Старый особняк на улице Калинина будет отреставрирован

Сб, 18.07.20 01:53
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В строение, расположенное по адресу: улица Калинина 2, наконец-то вдохнут новую жизнь. Оно было и частью усадьбы, и библиотекой, и гостиницей, и многоквартирным жилым домом. Объект культурного наследия регионального значения расселили в 2013 году. С тех пор здание, казалось, доживало свой век. И вот, спустя семь лет принято решение о его реставрации.

Офисный центр, музей или отель. Дальнейшая судьба старинного дома на улице Калинина решится в течение года. К слову, гостиница в особняке 19 века уже была. Какое-то время здесь даже находилась библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В 2013 году исторический объект законсервировали, дом начал разрушаться. Чтобы избежать человеческих жертв, доступ туда перекрыли полностью. Однако вопрос о реставрации строения долго не решался.

«В этом здании два вида собственности. Муниципальная и физическая. Между ними никак не была достигнута договоренность по поводу условий проведения работ по сохранению объекта культурного наследия», - рассказала председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

В 2013 году во время очередного визита на малую родину певец Сергей Пенкин рассказывал съемочной группе телеканала «Экспресс» о своем намерении открыть в старинном особняке музыкальную школу. Артист даже был готов помочь с реставрацией здания. Однако, этого так и не случилось.

«Я мог бы отремонтировать хороший особняк напротив магазина «Дон». Я уже боюсь говорить, какие из них мне нравятся, потому что потом их ночами разбирают, и они разваливаются. Жалко, мы теряем свою историю», - сказал певец Сергей Пенкин.

В 2015-м состояние разрушающегося строения резко ухудшилось из-за пожара. Но и после этого никто не взялся за реставрацию дома, который входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения. И вот, спустя семь лет решение найти все-таки удалось. Хозяева здания - муниципалитет и некие физические лица - нашли компромисс и договорились отремонтировать здание.

Это значит, что совсем скоро начнется разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ. Правда, на это скорее всего уйдет не меньше года. Затем все бумаги должны пройти государственную экспертизу и только после этого можно будет приступать к восстановлению дома. Во сколько оно обойдется, тоже пока не понятно. Известно лишь, что все расходы возьмут на себя собственники старинного особняка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
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15.07.2020 07:29
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15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
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«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
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