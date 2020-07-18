Старый особняк на улице Калинина будет отреставрирован

В строение, расположенное по адресу: улица Калинина 2, наконец-то вдохнут новую жизнь. Оно было и частью усадьбы, и библиотекой, и гостиницей, и многоквартирным жилым домом. Объект культурного наследия регионального значения расселили в 2013 году. С тех пор здание, казалось, доживало свой век. И вот, спустя семь лет принято решение о его реставрации.

Офисный центр, музей или отель. Дальнейшая судьба старинного дома на улице Калинина решится в течение года. К слову, гостиница в особняке 19 века уже была. Какое-то время здесь даже находилась библиотека им. М.Ю. Лермонтова. В 2013 году исторический объект законсервировали, дом начал разрушаться. Чтобы избежать человеческих жертв, доступ туда перекрыли полностью. Однако вопрос о реставрации строения долго не решался.

«В этом здании два вида собственности. Муниципальная и физическая. Между ними никак не была достигнута договоренность по поводу условий проведения работ по сохранению объекта культурного наследия», - рассказала председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

В 2013 году во время очередного визита на малую родину певец Сергей Пенкин рассказывал съемочной группе телеканала «Экспресс» о своем намерении открыть в старинном особняке музыкальную школу. Артист даже был готов помочь с реставрацией здания. Однако, этого так и не случилось.

«Я мог бы отремонтировать хороший особняк напротив магазина «Дон». Я уже боюсь говорить, какие из них мне нравятся, потому что потом их ночами разбирают, и они разваливаются. Жалко, мы теряем свою историю», - сказал певец Сергей Пенкин.

В 2015-м состояние разрушающегося строения резко ухудшилось из-за пожара. Но и после этого никто не взялся за реставрацию дома, который входит в реестр объектов культурного наследия регионального значения. И вот, спустя семь лет решение найти все-таки удалось. Хозяева здания - муниципалитет и некие физические лица - нашли компромисс и договорились отремонтировать здание.

Это значит, что совсем скоро начнется разработка научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ. Правда, на это скорее всего уйдет не меньше года. Затем все бумаги должны пройти государственную экспертизу и только после этого можно будет приступать к восстановлению дома. Во сколько оно обойдется, тоже пока не понятно. Известно лишь, что все расходы возьмут на себя собственники старинного особняка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.