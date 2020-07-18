Covid-19. В Пензенской области скончался очередной заболевший

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В этот раз с болезнью не справилась 70-летняя женщина. Пациентка страдала множеством хронических заболеваний.
«Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение-пневмония», - рассказала пресс-секретарь вечером 17 июля.
Таким образом, число жертв, погибших от коронавируса в регионе, достигло 70 человек. Напомним, режим ограничений в области продлен до 25 июля. Жителей просят соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей и тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой.