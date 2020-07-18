Кузнечанин признался, что сломал матери ногу молотком

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38-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области подозревают в том, что он сильно травмировал свою мать.
Установлено, что утром 13 июня в селе Анненково мужчина ударил молотком по ноге 61-летнюю мать, которую позднее госпитализировали с переломом. Горожанин сознался в том, что натворил.
«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Кузнечанину может грозить до 10 лет тюрьмы.
Если пензенцы стали свидетелями или жертвой преступления, им следует звонить по телефонам 02 и 102. Также нужно запомнить приметы злоумышленников.