Кузнечанин признался, что сломал матери ногу молотком

38-летнего жителя города Кузнецка Пензенской области подозревают в том, что он сильно травмировал свою мать.

Установлено, что утром 13 июня в селе Анненково мужчина ударил молотком по ноге 61-летнюю мать, которую позднее госпитализировали с переломом. Горожанин сознался в том, что натворил.

«По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Кузнечанину может грозить до 10 лет тюрьмы.

Если пензенцы стали свидетелями или жертвой преступления, им следует звонить по телефонам 02 и 102. Также нужно запомнить приметы злоумышленников.