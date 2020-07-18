Замруководителя областного СКР ответит на вопросы пензенцев в Сети

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22 июля заместитель руководителя СУ СКР по Пензенской области Елена Павлова проведет прием обращений жителей в соцсети «ВКонтакте».
Пензенцы смогут задать интересующие и вопросы с 14 до 16 часов в официальной группе ведомства. Для этого им нужно зайти в раздел «Сообщения», пояснить суть обращения, свои персональные данные и электронную почту.
«В течение дня обратившиеся смогут получить ответ в социальной сети. Если для ответа на обращение возникнет необходимость в изучении дополнительных материалов или проверке изложенных заявителем доводов, на что потребуется время, ответ будет направлен гражданину на электронную почту», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Возрастные ограничения – 18+.