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18.07.2020г.
У юных пензенцев начнут выявлять нарушения зрения на более ранних сроках

У юных пензенцев начнут выявлять нарушения зрения на более ранних сроках

Сб, 18.07.20 10:14
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В детские медучреждения Пензенской области поступило новое офтальмологическое оборудование.

По данным пресс-службы регионального минздрава, в медучреждениях появились широкопольные ретинальные камеры, стоимостью 11,2 млн каждая. Отмечается, что прибор позволяет выявлять дефекты зрения у юных пациентов на более ранних сроках.

«Ретинопатия у недоношенных детей на сегодняшний день является основной причиной потери зрения и инвалидизации. Очень важно как можно раньше выявить заболевание и провести коррекцию нарушения зрения», - подчеркнула замглавы областного минздрава Марина Воробьева.

Также с помощью камеры можно обнаружить ретинобластому или опухоль сетчатки, синдром «Shaken baby» или кровоизлияние в сетчатку и наружные патологические изменения глаза.

Лечить малышей с помощью нового оборудования будут в поликлинике №1 и №6 городской детской поликлиники в Пензе, в детской поликлинике в Нижнем Ломове, где приборы закупили на федеральные средства, и в областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, в которой оборудование приобрели за счет областного бюджета.

Офтальмологические камеры поступили в субъект в рамках регионального проекта «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение», инициируемого президентом РФ.

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«Локомотив-Пенза» — проект молодой, но не краткосрочный
17.07.2020 06:25
Талантливые и независимые. Три истории успеха молодых людей из Пензы
16.07.2020 08:25
Пензенцы вывели производство авиатренажеров на новый уровень
16.07.2020 07:32
Три пензенских сквера преобразят до конца года. ПРОЕКТЫ
15.07.2020 07:29
Анатолий Квитко: Ренессанс пензенского бокса 70-80-х возможен
15.07.2020 06:25
Получившая квартиру врач из Пензы рассказала о жилье и отношении к профессии
14.07.2020 15:58
Эстетика малых городов: интервью с пензенским архитектором о благоустройстве
14.07.2020 07:15
«Мы поверили, что дом достроят, нас не обманули». Интервью с дольщиками ЖК «Маяковский»
13.07.2020 08:29
Купить нельзя пройти мимо: первые приобретения для малыша
12.07.2020 14:41
На Суре у плотины ТЭЦ-1 в Пензе обнаружили масляные разводы
10.07.2020 18:33
«Трудности развивают навыки». Интервью с визажистом «Первого канала» Викторией Бойчак
10.07.2020 16:47
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