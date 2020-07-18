У юных пензенцев начнут выявлять нарушения зрения на более ранних сроках

По данным пресс-службы регионального минздрава, в медучреждениях появились широкопольные ретинальные камеры, стоимостью 11,2 млн каждая. Отмечается, что прибор позволяет выявлять дефекты зрения у юных пациентов на более ранних сроках.

«Ретинопатия у недоношенных детей на сегодняшний день является основной причиной потери зрения и инвалидизации. Очень важно как можно раньше выявить заболевание и провести коррекцию нарушения зрения», - подчеркнула замглавы областного минздрава Марина Воробьева.

Также с помощью камеры можно обнаружить ретинобластому или опухоль сетчатки, синдром «Shaken baby» или кровоизлияние в сетчатку и наружные патологические изменения глаза.

Лечить малышей с помощью нового оборудования будут в поликлинике №1 и №6 городской детской поликлиники в Пензе, в детской поликлинике в Нижнем Ломове, где приборы закупили на федеральные средства, и в областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова, в которой оборудование приобрели за счет областного бюджета.

Офтальмологические камеры поступили в субъект в рамках регионального проекта «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь» нацпроекта «Здравоохранение», инициируемого президентом РФ.