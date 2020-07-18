Covid-19. Обнародовано число новых заразившихся пензенцев на 18 июля

В Пензенской области за сутки зафиксировано 35 случаев заболевания коронавирусом, за все время наблюдений 5954 человека подхватили вирус. Из них вылечились 5254, умерли 71.

Всего в стране выявили 765 437 заболевших, за последние сутки – 6 234. При этом выздоровели 546 863, 12 247 пациентов скончались.

Чтобы снизить риски заражения, нужно носить маску в общественных местах, соблюдать дистанцию, мыть руки.