В Нижнем Ломове реконструкция футбольного поля обойдется в 40,4 млн

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В городе Нижний Ломов Пензенской области реконструируют футбольное поле.
Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, обновленное поле станет лучшей подобной спортивной площадкой на территории области. После модернизации спортивный объект приобретет современное искусственное покрытие футбольного поля и беговые легкоатлетические дорожки, что позволит проводить матчи разного уровня.
После ремонтных работ здесь возобновят тренировки по футболу, мини-футболу, легкой атлетике, стритболу, скандинавской ходьбе и общефизической подготовке. В настоящее время для ремонта закупили инвентарь на 40,4 млн рублей. Следующий шаг – монтаж оборудования, который по плану продлится с августа по ноябрь.
Реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ.