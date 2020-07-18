В Нижнем Ломове реконструкция футбольного поля обойдется в 40,4 млн

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, обновленное поле станет лучшей подобной спортивной площадкой на территории области. После модернизации спортивный объект приобретет современное искусственное покрытие футбольного поля и беговые легкоатлетические дорожки, что позволит проводить матчи разного уровня.

После ремонтных работ здесь возобновят тренировки по футболу, мини-футболу, легкой атлетике, стритболу, скандинавской ходьбе и общефизической подготовке. В настоящее время для ремонта закупили инвентарь на 40,4 млн рублей. Следующий шаг – монтаж оборудования, который по плану продлится с августа по ноябрь.

Реконструкция ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного президентом РФ.