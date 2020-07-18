Несколько авиакомпаний снизили цены на рейсы из Пензы в Москву

На сайтах двух авиакомпаний появилась информация о снижении стоимости авиаперелетов из Пензы в Москву и в обратном направлении.

Так, цены на перелет на самолете «Аэрофлота» в одну сторону начинаются от 2742 рублей.

Чуть дешевле обойдется путешествие на воздушном судне «S7» - начиная от 2643 рублей в один конец.

Напомним, авиаперелеты из Пензы в Москву также выполняет «Руслайн». По данным сайта, компания отменила рейсы в этом направлении до 2 августа включительно. Цены на билеты – значительно дороже. Жители смогут купить их, начиная от 3800 рублей за один перелет.

Ранее информагенство писало о том, что в регион заходит один из крупнейших российских авиаперевозчиков. По традиции, самолет компании встретят водной аркой. Подробнее об этом можно почитать здесь.