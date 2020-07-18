В Росстате рассказали, на что тратят свое время россиянки

По данным Росстата, российские женщины уделяют себе всего 36% времени. Предполагается, что это может быть связано с увеличением объемов работы и присмотром за детьми.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на портал News.ru, мужчины обогнали женщин по этому показателю – они тратят на отдых, гигиену и уход за собой порядка 48% времени. Еще пять лет назад — в 2014 году — представители обоих полов тратили одинаковое количество часов на гигиену, сон и еду — около 47% времени.

Как считает клинический психолог Валентин Денисов-Мельников, новые данные не говорят о том, что женщины перестали мыться или краситься. Скорее всего, имеется в виду время на сон и приемы пищи.

«Не думаю, что кто-то из представительниц прекрасного пола добровольно отказывается от того, чтобы накраситься, сходить к парикмахеру или косметологу. Женщина скорее пожертвует ради этого временем на сон, прием пищи или пассивный отдых», — заявил эксперт.