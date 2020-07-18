Пенза обогнала районы по приросту заболевших Covid-19 на 18 июля

В пресс-центре правительства Пензенской области 18 июля рассказали о географии распространения коронавируса в регионе.

Так, прирост числа заболевших за сутки составил 35 случаев, 15 из которых зарегистрировали в Пензе. Пять новых пациентов – жители Мокшанского района, четыре – Нижнеломовского, три – Иссинского, два – Шемышейского района. По одному заболевшему – в Земетчинском, Спасском, Сердобском, Пензенском, Малосердобинском и Наровчатском районах.

Уточняется, что среди пациентов есть восьмилетний ребенок.

Таким образом, количество заболевших коронавирусом в регионе достигло 5954 человек. Напомним, Пензенская область находится на втором этапе снятия ограничений. Жителей региона по-прежнему просят соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и избегать посещения мест массового скопления людей.